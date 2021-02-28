Передача Свечникова помогла «Каролине» победить «Флориду» в матче НХЛ

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«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились Винсент Трочек, Джейк Бин и Уоррен Фёгеле.

В составе «Флориды» — Джонатан Юбердо, Фрэнк Ватрано и Патрик Хёрнквист.

Победный буллит забросил чешский нападающий «Харрикейнз» Мартин Нечас.

Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 33.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ.

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