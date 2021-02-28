Глава IBU удивлён решением СБР обратиться в CAS
«Мы удивлены решением СБР подать апелляцию в CAS. Мы очень открыто общались с СБР по поводу реализации решения CAS. Мы также проверили, что всё соответствует решению CAS», — приводит слова Далина РИА Новости.
Российские биатлонисты выступали на чемпионате мира в Поклюке под флагом СБР, без национального гимна и триколора из-за санкций WADA в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Членам команды было запрещено демонстрировать государственные символы и размещать их в социальных сетях, если публикации относятся к чемпионату мира в Словении.
Ранее сообщалось, что СБР обратился в CAS из-за ограничений на ЧМ по биатлону.