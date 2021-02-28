Глава IBU удивлён решением СБР обратиться в CAS

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал решение Союза биатлонистов России (СБР) обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с ограничениями во время чемпионата мира в словенской Поклюке.

«Мы удивлены решением СБР подать апелляцию в CAS. Мы очень открыто общались с СБР по поводу реализации решения CAS. Мы также проверили, что всё соответствует решению CAS», — приводит слова Далина РИА Новости.

Российские биатлонисты выступали на чемпионате мира в Поклюке под флагом СБР, без национального гимна и триколора из-за санкций WADA в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Членам команды было запрещено демонстрировать государственные символы и размещать их в социальных сетях, если публикации относятся к чемпионату мира в Словении.

Ранее сообщалось, что СБР обратился в CAS из-за ограничений на ЧМ по биатлону.