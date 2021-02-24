Холлоуэй заявил, что не считает Нурмагомедова лучшим бойцом современности в UFC

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе Макс Холлоуэй не считает действующего обладателя титула в лёгком дивизионе Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом современности.
Холлоуэй заявил, что не считает Нурмагомедова лучшим бойцом современности в UFC
  • © Francois Nel
  • Gettyimages.ru

«Как ты можешь быть в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, если ты никогда не делал вылазок в другой дивизион и даже никогда это не обсуждал? Если ты остаёшься только в своей весовой категории, значит, не можешь быть номером один в рейтинге pound-for-pound. Я думаю, что номер один вне зависимости от веса — это тот, кто готов драться с кем угодно. С любым оппонентом, в любой весовой категории, когда угодно, где угодно», — цитирует Холлоуэя ESPN.

Также американец добавил, что больше всего хотел бы встретиться в октагоне до завершения карьеры именно с россиянином.

Хабиб первый в списке бойцов, с которыми я хотел бы подраться до завершения карьеры. Речь идёт о моём наследии — мне нужны поединки, которые закрепят мое имя в истории, даже когда меня уже не будет. Так что я бы с радостью разделил с ним октагон. Мы должны были подраться, наша пресс-конференция была лучшей в истории UFC — это было бы круто», — добавил боец.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Кормье выразил мнение, что Уайт должен продолжать попытки вернуть Нурмагомедова в бои.

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