Корешков прокомментировал победу над Родригесом на турнире AMC Fight Nights в Сочи

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Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков прокомментировал победу над бразильцем Адриано Родригесом на турнире АМС Fight Nights, который проходил в Красной Поляне.

«Мне перебили нерв. Нижняя часть ноги — ниже колена — онемела. Я её не чувствую и не мог её контролировать. То есть я её ставлю, пытаюсь сделать опору, но она начинает играть, ездить. В этом моменте я несколько связок потянул в голеностопе. Лоу-кик пропустил, и вот такое случилось. Мне сразу отдало в пятку, как током ударило. Он пробил не жёстче, чем Дуглас Лима, но попал максимально чётко. Я понимал, что если не сделаю приём, то на второй раунд вряд ли выйду», — сказал россиянин после окончания поединка.

Корешков выиграл бой в первом раунде болевым приёмом.

Ранее сообщалось, что Корешков победил Родригеса в первом раунде на турнире AMC Fight Nights в Сочи.

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