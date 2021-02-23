Петухов: болезнь Большунова перед ЧМ не привносит позитива

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Российский лыжник и бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года Алексей Петухов прокомментировал информацию о болезни лидера отечественной команды Александра Большунова перед чемпионатом мира в Оберстдорфе.
Петухов: болезнь Большунова перед ЧМ не привносит позитива
  • Reuters

«Перед чемпионатом мира болезнь не привносит позитива. Я надеюсь, что доктора и обслуживающий персонал, которые находятся рядом с Александром, примут все меры. Вдруг это недомогание, которое показывает пик формы спортсмена. Я верю, что Саша Большунов справится и всё будет хорошо!» — приводит слова Петухова «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2021 пройдёт с 23 февраля по 7 марта.

Ранее Легков выразил мнение, что простуда не отразится на форме Большунова.

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