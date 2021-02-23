Назаров — об обвинениях в адрес Панарина: то, что случившееся — правда, я знаю на 100%

Хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал свои обвинения в адрес российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«То, что случившееся — правда, я знаю на 100%. А Панарин сейчас пытается отмотать всё, будто ничего не было», — приводит слова Назарова РИА Новости.

Тренер отмечает, что у этого инцидента было много свидетелей.

«Есть несколько десятков свидетелей, среди которых действующие хоккеисты и менеджеры Континентальной хоккейной лиги. Они богатые люди, их не купить. Меня волнует, почему все испугались и молчат», — добавил он.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий провёл 14 матчей и набрал 18 очков.

Ранее Назаров рассказал, как Панарин избил 18-летнюю девушку в 2011 году.