«Юта» победила «Хорнетс» в матче НБА

«Юта Джаз» одержал победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» и завершилась со счётом 132:110.

Самым результативным в составе «Юты» стал Донован Митчелл, набравший 23 очка.

В составе «Хорнетс» — Ламело Болл с 21 очком.

Также в НБА прошли ещё четыре игры: «Финикс Санз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (132:100), «Хьюстон Рокетс» — «Чикаго Буллз» (100:120), «Даллас Маверикс» — «Мемфис Гриззлиз» (102:92) и «Оклахома-Сити Тандер» — «Майами Хит» (94:108).

Ранее сообщалось, что «Бруклин» победил «Клипперс» в матче НБА.