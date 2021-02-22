Тренер «Динамо» считает, что уровень футбола и игроков в РПЛ упал

Тренер московского футбольного клуба «Динамо» Андрей Воронин высказал мнение об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Почему уровень РПЛ сильно просел? Тяжело мне на это ответить. Я просто смотрю на уровень чемпионата и качество футболистов, из-за этого у меня сложилось такое мнение. Уровень футбола и игроков реально упал. Деньги ушли из футбола? Да нет, при чем здесь деньги? Это влияет только на иностранцев. Просто в тот период, когда я играл, конкуренции было гораздо больше и футболисты сильнее, чем сейчас. Я не беру конкретный клуб, говорю про чемпионат в целом», — приводит слова Воронина kp.ru.

Она отметил, что проблема заключается не в деньгах и не в лимите на легионеров.

«Сейчас многие футболисты получают такие же деньги, как в Бундеслиге, но там уровень футбола и футболистов не падает. Просто я уже говорил, что в такой большой стране, как Россия, должно быть больше качественных, классных футболистов, чем есть на данный момент», — добавил специалист.

Воронин играл в РПЛ с 2010 по 2014 год в составе «Динамо». Большую часть карьеры он провёл в Бундеслиге, выступая за такие клубы, как мёнхенгладбахская «Боруссия», «Майнц», «Кёльн», «Байер», «Герта» и «Фортуна». Ещё два сезона он отыграл в АПЛ за «Ливерпуль».

Ранее Андрей Аршавин высказал мнение, что чемпионат России по футболу никому не интересен.