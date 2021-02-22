Тренер «Динамо» считает, что уровень футбола и игроков в РПЛ упал

Короткая ссылка
Тренер московского футбольного клуба «Динамо» Андрей Воронин высказал мнение об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Почему уровень РПЛ сильно просел? Тяжело мне на это ответить. Я просто смотрю на уровень чемпионата и качество футболистов, из-за этого у меня сложилось такое мнение. Уровень футбола и игроков реально упал. Деньги ушли из футбола? Да нет, при чем здесь деньги? Это влияет только на иностранцев. Просто в тот период, когда я играл, конкуренции было гораздо больше и футболисты сильнее, чем сейчас. Я не беру конкретный клуб, говорю про чемпионат в целом», — приводит слова Воронина kp.ru.

Она отметил, что проблема заключается не в деньгах и не в лимите на легионеров.

«Сейчас многие футболисты получают такие же деньги, как в Бундеслиге, но там уровень футбола и футболистов не падает. Просто я уже говорил, что в такой большой стране, как Россия, должно быть больше качественных, классных футболистов, чем есть на данный момент», — добавил специалист.

Воронин играл в РПЛ с 2010 по 2014 год в составе «Динамо». Большую часть карьеры он провёл в Бундеслиге, выступая за такие клубы, как мёнхенгладбахская «Боруссия», «Майнц», «Кёльн», «Байер», «Герта» и «Фортуна». Ещё два сезона он отыграл в АПЛ за «Ливерпуль».

Ранее Андрей Аршавин высказал мнение, что чемпионат России по футболу никому не интересен.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить