Экс-тренер «Зенита» заявил, что был шокирован проигрышем команды «Арсеналу» в Кубке России

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал поражение команды от тульского «Арсенала» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

«Был в шоке, когда увидел, что «Зенит» проиграл. Очень странно, ведь у них была хорошая подготовка в Дубае. Поражение меня хоть и удивило, но такое может случиться с каждым. Первый матч после долгого перерыва, и такое, к сожалению, иногда случается», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

Он отметил, что болельщикам команды не стоит излишне переживать из-за проигрыша.

«Это никакой не позор. Конечно, мне, как и остальным поклонникам петербургской команды, хочется, чтобы «Зенит» всегда побеждал. Но без поражений нет футбола. Теперь ждём чемпионство — оно-то точно никуда не денется», — добавил специалист.

«Зенит» проиграл «Арсеналу» со счётом 1:2 и вылетел из Кубка России.

Ранее сообщалось, что Ловрен раскритиковал VAR после матча с «Арсеналом» в Кубке России.