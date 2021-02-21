Воронин: «Динамо» просто хочет побеждать
«Хорошая и интересная игра, мы свои моменты реализовали и заслуженно победили. Это только первая игра после возобновления сезона. Мы прошли дальше в Кубке, через неделю начинается чемпионат, поэтому ещё все впереди. Мы стремимся, растём. Мы просто хотим побеждать», — приводит слова Воронина «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что команда была готова к тому, что «Спартак» будет играть по схеме с четырьмя защитниками.
«Сначала они думали нас обхитрить, начали в трёх центральных, потом перестроились сразу. Разбирали их последние игры, понимали, как против них играть», — добавил тренер.
«Динамо» победило «Спартак» со счётом 2:0 и вышло в четвертьфинал Кубка России.
Ранее Мостовой заявил, что «Спартак» бездарно вылетел из Кубка России.