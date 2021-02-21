Воронин: «Динамо» просто хочет побеждать

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Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал победу команды над столичным «Спартаком» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

«Хорошая и интересная игра, мы свои моменты реализовали и заслуженно победили. Это только первая игра после возобновления сезона. Мы прошли дальше в Кубке, через неделю начинается чемпионат, поэтому ещё все впереди. Мы стремимся, растём. Мы просто хотим побеждать», — приводит слова Воронина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что команда была готова к тому, что «Спартак» будет играть по схеме с четырьмя защитниками.

«Сначала они думали нас обхитрить, начали в трёх центральных, потом перестроились сразу. Разбирали их последние игры, понимали, как против них играть», — добавил тренер.

«Динамо» победило «Спартак» со счётом 2:0 и вышло в четвертьфинал Кубка России.

Ранее Мостовой заявил, что «Спартак» бездарно вылетел из Кубка России.

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