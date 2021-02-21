Мостовой: « Спартак» бездарно вылетел из Кубка России

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Мостовой высказал мнение о поражении команды от столичного «Динамо» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

«Не ожидал, что «Спартак» может проиграть «Динамо». По составу красно-белые не только не уступают, но и превосходят соперника. Видел состав «Динамо», и там, например, полно молодых. Конечно, не хочется всё сваливать на то, что «Спартак» приехал в Москву тренироваться, хотя здесь уже месяц морозы», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Он отметил, что тема предстоящего ухода Тедеско, о котором он объявил ещё в декабре 2020 года, будет подниматься в контексте результатов клуба до самого фактического ухода немецкого специалиста.

«Я, например, не понимал, зачем он это говорит, а потом остаётся. Конечно, это была глупость с его стороны. Если он уйдёт, то десять других тренеров будут стоять у стадиона «Спартака» и просить, чтобы их взяли туда. А ещё 20 — на границе. Тедеско остался, но что имеем в итоге? «Спартак» бездарно вылетел из Кубка России, проиграв принципиальному сопернику», — добавил Мостовой.

«Спартак» на выезде проиграл «Динамо» со счётом 2:0 и завершил выступления в текущем розыгрыше Кубка России.

Ранее Тедеско заявил, что не считает, что ошибся с выбором тактической схемы на матч КР с «Динамо».