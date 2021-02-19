Новогодний клип «Рубина» номинирован на Sport Business Awards

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Организаторы международной премии в области спортивного бизнеса Sport Business Awards огласили списки претендентов на награды в 24 номинациях.
Новогодний клип «Рубина» номинирован на Sport Business Awards

    Как сообщает пресс-служба премии, в номинации «Креатив года» представлены новогодний клип футбольного клуба «Рубин», с участием игроков и главного тренера команды Леонида Слуцкого, рекламный видеоролик московского «Локомотива» и компании Adidas, коллаборация столичного клуба «Спартак» с и игры PUBG Mobile, 8-битная игра BetBoom, посвящённая поединку чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи, так также рекламная кампания Toyota с участием игроков регби клуба ЦСКА.

    Всего, в шорт-лист номинантов на 24 премии, вошли 115 претендентов.

    Церемония Sport Business Awards состоится 25 февраля в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер.

    Ранее сообщалось, что 12 российских компаний вошли в число номинантов на Международную премию РБ.

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