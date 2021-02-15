Агент футболиста «Спартака» Ташаева: ищем варианты с арендой до окончания сезона

Короткая ссылка
Алан Агузаров, агент полузащитника «Спартака» Александра Ташаева, рассказал, что его клиент намерен уйти в аренду.
Агент футболиста «Спартака» Ташаева: ищем варианты с арендой до окончания сезона
  • © РИА Новости / Александр Ступников

«Ташаев оправился от травмы в конце первой половины сезона. Понятное дело, сейчас он в «Спартаке-2», так как в основной команде посчитали, что в нём нет необходимости. Текущая ситуация нас не устраивает, там оставаться мы не будем и ищем варианты для того, чтобы уйти в аренду до окончания сезона», — цитирует Агузарова Sport24.

Он отметил, что летом у Ташаева останется один год соглашения со «Спартаком» и многое будет зависеть от ситуации в клубе — кто будет новым главным тренером. По его словам, к игроку проявляли интерес несколько клубов ФНЛ, которые борются за выход в РПЛ, но Ташаев рассматривает вариант только с переходом в клуб РПЛ.

«Если мы успеем до окончания трансферного окна с кем-то согласовать трёхмесячную аренду, то хорошо. Конкретики от клубов РПЛ пока нет, есть заинтересованность, разговоры идут. Смотрим за ситуацией в «Тамбове», пока непонятно, в какой плоскости там всё пойдёт, но это как один из вариантов, да», — добавил Агузаров.  

В этом сезоне Ташаев провёл пять матчей в ФНЛ за «Спартак-2» и сделал одну результативную передачу.

Ташаев перешёл в «Спартак» из «Динамо» летом 2018 года. С тех пор он провёл за основную команду 28 матчей и сделал два голевых паса.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Александр Соболев пожертвовал деньги на протез для семилетней девочки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить