Агент футболиста «Спартака» Ташаева: ищем варианты с арендой до окончания сезона

Алан Агузаров, агент полузащитника «Спартака» Александра Ташаева, рассказал, что его клиент намерен уйти в аренду.

«Ташаев оправился от травмы в конце первой половины сезона. Понятное дело, сейчас он в «Спартаке-2», так как в основной команде посчитали, что в нём нет необходимости. Текущая ситуация нас не устраивает, там оставаться мы не будем и ищем варианты для того, чтобы уйти в аренду до окончания сезона», — цитирует Агузарова Sport24.

Он отметил, что летом у Ташаева останется один год соглашения со «Спартаком» и многое будет зависеть от ситуации в клубе — кто будет новым главным тренером. По его словам, к игроку проявляли интерес несколько клубов ФНЛ, которые борются за выход в РПЛ, но Ташаев рассматривает вариант только с переходом в клуб РПЛ.

«Если мы успеем до окончания трансферного окна с кем-то согласовать трёхмесячную аренду, то хорошо. Конкретики от клубов РПЛ пока нет, есть заинтересованность, разговоры идут. Смотрим за ситуацией в «Тамбове», пока непонятно, в какой плоскости там всё пойдёт, но это как один из вариантов, да», — добавил Агузаров.

В этом сезоне Ташаев провёл пять матчей в ФНЛ за «Спартак-2» и сделал одну результативную передачу.

Ташаев перешёл в «Спартак» из «Динамо» летом 2018 года. С тех пор он провёл за основную команду 28 матчей и сделал два голевых паса.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Александр Соболев пожертвовал деньги на протез для семилетней девочки.