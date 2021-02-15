Левченко: либо Промес сядет в тюрьму, либо будет оправдан и встречен аплодисментами

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Председатель профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко поделился мнением о ситуации вокруг полузащитника амстердамского «Аякса» Квинси Промеса.
Левченко: либо Промес сядет в тюрьму, либо будет оправдан и встречен аплодисментами
  • РИА Новости

«Суд в Голландии — это хорошо выстроенная система. Если суд решит, что улик и доказательств о совершении тяжкого преступления достаточно, то Промес понесёт самое суровое наказание. Глобально есть два варианта: либо Промес сядет, либо будет оправдан и встречен аплодисментами», — цитирует Левченко сайт «Матч ТВ».

Во время вечеринки Промес поссорился с членом семьи и якобы нанёс ему несколько ножевых ранений. Пострадавший обратился в полицию, после чего расследование привело к аресту нападающего «Аякса».

Промес играл за московский «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 25 встреч за «Аякс», забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Промеса освободили из-под ареста.

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