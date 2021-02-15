«Интер» прервал шестиматчевую победную серию «Лацио» в Серии А

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Миланский «Интер» обыграл римский «Лацио» в матче 22-го тура итальянской футбольной Скрии А.

Встреча прошла в Милане и завершилась со счётом 3:1.

В составе «нерадзурри» дубль оформил Ромелу Лукаку, который забил на 22-й и 45-й минутах (первый гол — с пенальти), а также один раз на 64-й минуте отличился Лаутаро Мартинес. У гостей единственный мяч забил Гонсало Эскаланте на 61-й минуте.

Таким образом, римляне потерпели первое поражение в итальянском чемпионате за семь матчей.

«Интер» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу первенства, «Лацио» (40) находится на шестой позиции.

Ранее голевая передача Миранчука помогла «Аталанте» победить «Кальяри» в Серии А.

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