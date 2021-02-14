Пианист Мацуев — о критике Кокорина: о Бетховене писали, что он бездарен

Пианист и болельщик московского «Спартака» Денис Мацуев высказался по поводу критики в адрес российского нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Пока рано говорить о трансфере как о провале. Мы же не знаем всех тонкостей, которые существуют в команде. Он только приехал, только начал вливаться в чемпионат, поэтому рановато судить», — цитирует Мацуева «Спорт-Экспресс».

Он пожелал форварду пробиться в основу флорентийского клуба, но отметил, что это будет нелегко, так как чемпионат Италии очень тяжёлый. Артист также посоветовал Кокорину не обращать внимания на критику в итальянской прессе.

«Сейчас не хочется реагировать на прессу, а хочется ждать, когда Кокорин зацепится за состав. Мало ли что пишут. О Бетховене писали, что он бездарен. Не будем делать преждевременных выводов», — сказал Мацуев.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» проиграла «Сампдории» в Серии А, а Кокорин провёл матч в запасе.