Джокович одержал 300-ю победу на ТБШ, обыграв Раонича в четвёртом круге Australian Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович одержал победу над канадцем Милошем Раоничем в матче четвёртого круга первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open.

Встреча продолжалась 2 часа 56 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:1, 6:4 в пользу действующего чемпиона Australian Open, участие которого в матче четвёртого круга было под вопросом из-за повреждения, полученного в предыдущей игре.

Для 33-летнего серба эта победа стала 300-й в карьере на турнире Большого шлема. Он является 17-кратным чемпионом ТБШ.

В четвертьфинале Джокович сыграет с немцем Александром Зверевым, обыгравшим серба Душана Лайовича со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.

Ранее сообщалось, что Халеп одержала 100-ю победу на ТБШ, обыграв Свёнтек в 1/8 финала Australian Open.