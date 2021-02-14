Кафельников — о выходе Карацева в 1/4 финала AO: никто не ожидал такого результата

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Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал выход Аслана Карацева в четвертьфинал первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Кафельников — о выходе Карацева в 1/4 финала AO: никто не ожидал такого результата
  • © REUTERS / KELLY DEFINA

«Матч целиком не смотрел, но следил за игрой по соцсетям. Аслан приятно шокировал. Думаю, что никто не ожидал такого результата. Но мы все любим такого рода приятные сюрпризы, и я абсолютно искренне рад за него. То, что Карацев сумел отыграться с 0:2, заслуживает огромного уважения», — приводит слова Кафельникова Sport24.

27-летний Карацев, уступая по сетам 0:2, сумел отыграться и одержать победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом — 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4 — и выйти в четвертьфинал, где сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Ранее сообщалось, что Тарпищев назвал подвигом выход Карацева в четвертьфинал Australian Open.

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