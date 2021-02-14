Почеттино поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЛЧ «Барселона» — ПСЖ

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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от предстоящего матча с каталонской «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Почеттино поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЛЧ «Барселона» — ПСЖ
  • Reuters

«Нам предстоит сразиться с очень хорошей командой. Мы должны попытаться выиграть. Нам не хватает игроков, но у нас нет оправданий», — приводит слова Почеттино Sport.es.

Первый матч «Барселона» — «Пари Сен-Жермен» пройдёт 16 февраля на стадионе «Камп Ноу» в Испании. Ответная игра — 10 марта на стадионе «Парк де Пренс» во Франции.

После 25 туров Лиги 1 ПСЖ набрал 54 очка и расположился на первом месте в турнирной таблице.

Ранее ПСЖ победил «Ниццу» в матче французской Лиги 1.

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