Месси повторил рекорд «Барселоны» по матчам в Примере

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Аргентинский форвард Лионель Месси повторил клубный рекорд «Барселоны» по матчам в испанской Примере

Встреча 23-го тура с «Алавесом» стала для Месси 505-й в Примере в составе «Барселоны».

Таким образом, он повторил рекорд клуба, установленный испанским хавбеком и экс-капитаном команды — Хави.

Рекордсменом Примеры по числу сыгранным матчей является Андони Субисаррета — 622 встречи в составе «Алавеса»,«Атлетика», «Барселоны» и «Валенсии», при этом рекорд по наибольшему числу матчей Примеры в составе одного клуба принадлежит экс-капитану «Реала» Раулю — 550.

Ранее сообщалось, что дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Алавес» и вернуться на второе место в Примере.

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