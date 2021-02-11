Премию SBA вручат во Дворце гимнастики Ирины Винер
Премия по итогам 2020 года достанется лауреатам в 24 номинациях. Среди них «Благотворительная программа года», «Арена года», «Девелопер года», «Антикризисное управление года» и так далее.
Победителей премии выберет жюри из экспертов отрасли.
Организатором Sport Business Awards является журнал «Спорт Бизнес Консалтинг».
Начало церемонии — в 19:00. Сбор гостей — в 18:00.
Стать лауреатом можно до 16 февраля. Заявки принимаются на сайте премии.
Ранее Винер-Усманова была признана лучшим тренером года в России.