Премию SBA вручат во Дворце гимнастики Ирины Винер

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Церемония награждения победителей премии Sport Business Awards (SBA) пройдёт 25 февраля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

Премия по итогам 2020 года достанется лауреатам в 24 номинациях. Среди них «Благотворительная программа года», «Арена года», «Девелопер года», «Антикризисное управление года» и так далее.

Победителей премии выберет жюри из экспертов отрасли.

Организатором Sport Business Awards является журнал «Спорт Бизнес Консалтинг».

Начало церемонии — в 19:00. Сбор гостей — в 18:00.

Стать лауреатом можно до 16 февраля. Заявки принимаются на сайте премии.

Ранее Винер-Усманова была признана лучшим тренером года в России.

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