Стало известно, когда РФС рассмотрит апелляцию «Спартака» на дисквалификацию Тедеско
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя службы коммуникаций РФС.
Тедеско был дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 50 тыс. рублей по итогам инцидента после встречи 18-го тура РПЛ с «Сочи». Тедеско после игры обвинил тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина в проявлении национализма, а после финального свистка Тедеско повздорил с голкипером южан Сосланом Джанаевым.
Ранее Бородин заявил, что пожмёт руку Тедеско при встрече.