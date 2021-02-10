Стало известно, когда РФС рассмотрит апелляцию «Спартака» на дисквалификацию Тедеско

Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит апелляцию московского «Спартака» на дисквалификацию главного тренера команды Доменико Тедеско 17 февраля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя службы коммуникаций РФС.

Тедеско был дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 50 тыс. рублей по итогам инцидента после встречи 18-го тура РПЛ с «Сочи». Тедеско после игры обвинил тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина в проявлении национализма, а после финального свистка Тедеско повздорил с голкипером южан Сосланом Джанаевым.

Ранее Бородин заявил, что пожмёт руку Тедеско при встрече.