Стало известно, когда РФС рассмотрит апелляцию «Спартака» на дисквалификацию Тедеско

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Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит апелляцию московского «Спартака» на дисквалификацию главного тренера команды Доменико Тедеско 17 февраля.
Стало известно, когда РФС рассмотрит апелляцию «Спартака» на дисквалификацию Тедеско
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя службы коммуникаций РФС.

Тедеско был дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 50 тыс. рублей по итогам инцидента после встречи 18-го тура РПЛ с «Сочи». Тедеско после игры обвинил тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина в проявлении национализма, а после финального свистка Тедеско повздорил с голкипером южан Сосланом Джанаевым.

Ранее Бородин заявил, что пожмёт руку Тедеско при встрече.

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