Брагин рассказал о планах подготовки сборной России к ЧМ

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин рассказал о подготовке национальной команды страны к чемпионату мира в Латвии.

«Когда увидим состав национальной команды, приближенный к боевому? Как обычно, на последнем этапе Еврохоккейтура. Перед Чешскими играми будут полноценные сборы, КХЛ закончится, у нас будет большая группа игроков. Это будет близкий к оптимальному состав. У нас будет достаточно времени для качественной подготовки. Многих кандидатов в сборную мы уже посмотрели на Кубке Первого канала, получили много информации о возможных звеньях. Впереди много работы, но мы знаем, к чему идём», — цитирует Брагина «Чемпионат».

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Латвии с 21 мая по 6 июня.

Ранее сообщалось, что Ларионов будет исполнять обязанности наставника сборной России по хоккею на Шведских играх.