Брагин рассказал о планах подготовки сборной России к ЧМ
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«Когда увидим состав национальной команды, приближенный к боевому? Как обычно, на последнем этапе Еврохоккейтура. Перед Чешскими играми будут полноценные сборы, КХЛ закончится, у нас будет большая группа игроков. Это будет близкий к оптимальному состав. У нас будет достаточно времени для качественной подготовки. Многих кандидатов в сборную мы уже посмотрели на Кубке Первого канала, получили много информации о возможных звеньях. Впереди много работы, но мы знаем, к чему идём», — цитирует Брагина «Чемпионат».
Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Латвии с 21 мая по 6 июня.
Ранее сообщалось, что Ларионов будет исполнять обязанности наставника сборной России по хоккею на Шведских играх.