Бывший соперник Макгрегора назвал главную ошибку ирландца в бою с Порье

Бывший претендент на пояс в лёгком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нейт Диаз разобрал бой-реванш экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора против Дастина Порье.

«Конора финишируют налево и направо. Потому сейчас не время для нашего боя. Его вновь убрали. Макгрегор делает одни и те же ошибки. Вымахивается, неправильно задирает темп, затем устает — и его финишируют. Так его финишировал я, потом Флойд — и теперь Дастин. Со мной он пошёл вперед, слишком сильно задрал темп, потом устал и попался. С Хабибом он получше контролировал темп, но всё равно ничего не смог сделать. С Дастином он вновь сразу резко попёр вперед, промазал кучу ударов, вымахался, был пойман. Ему надо было замедлять бой. Замедлять темп и быть умнее. Но он не умеет этого делать. Думаю, это психология тоже. Он не хочет долго находиться в клетке, потому торопится финишировать соперника. Но я не могу сказать, что Порье сделал что-то особенное. Не столько он сделал, сколько Конор был в полной заднице», — заявил Диаз в интервью ESPN.

24 января Конор Макгрегор проиграл нокаутом Дастину Порье на турнире UFC 257.

В 2016 году на турнире UFC 196 Диаз победил Макгрегора удушающим приёмом, нанеся ирландцу первое поражение в UFC.

Ранее Нурмагомедов заявил, что ничего сверхъестественного Макгрегор и Порье не показали.