«Рубин» обыграл «Нижний Новгород» в контрольном матче в Турции
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Встреча проходила в турецком Белеке и завершилась со счётом 3:1.
В составе казанского клуба дублем отметился Хвича Кварацхелия, а также один раз отличился Денис Макаров.
У «Нижнего Новгорода» единственный мяч забил Момо Янсане.
После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» набрал 28 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице.
«Нижний Новгород» с 58 очками лидирует в Футбольной национальной лиге.
Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на идею реформирования РПЛ.