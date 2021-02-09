«Рубин» обыграл «Нижний Новгород» в контрольном матче в Турции

Футболисты казанского «Рубина» одержали победу над «Нижним Новгородом» в контрольном матче на сборе в Турции.

Встреча проходила в турецком Белеке и завершилась со счётом 3:1.



В составе казанского клуба дублем отметился Хвича Кварацхелия, а также один раз отличился Денис Макаров.



У «Нижнего Новгорода» единственный мяч забил Момо Янсане.



После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» набрал 28 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице.



«Нижний Новгород» с 58 очками лидирует в Футбольной национальной лиге.



Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на идею реформирования РПЛ.