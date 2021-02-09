Понсе рассказал, как Тедеско штрафует футболистов «Спартака» за опоздания

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о работе под руководством главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

По его словам, немецкий специалист очень доходчиво и чётко объясняет игрокам, что от них требуется. А если что-то идёт не так, то останавливает тренировку, чтобы ещё раз повторить, что конкретно он хочет увидеть. Это повторяется до тех пор, пока все не начнут выполнять установку тренера.

«Ещё одна особенность — штрафы. Например, за опоздание. Даже если не увидел сообщение в чате об изменении в расписании — платишь. Одна минута стоит €100. Я пару раз попадался. Есть ли штрафы за лишний вес? Нет, потому что таких проблем в команде просто не существует. Конечно, в отпуске можно позволить себе лишнего, но после этого приезжаешь на сбор и тренируешься три раза в день. В таком графике просто нереально остаться с лишним весом», — цитирует Понсе Sport24.

Контракт Доменико Тедеско со «Спартаком» истекает летом 2021 года.



После 19 туров Российской премьер-лиги московский «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от московского ЦСКА на два очка, а от петербургского «Зенита» — на шесть.

Ранее Понсе прокомментировал решение Тедеско уйти из «Спартака».