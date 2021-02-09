Маслов считает, что «Спартак» ещё может побороться за победу в РПЛ

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Защитник московского «Спартака» Павел Маслов высказался о борьбе своей команды за первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Маслов считает, что «Спартак» ещё может побороться за победу в РПЛ
  • ©spartak.com

«Думаю, ещё поборемся за титул», — цитирует Маслова «Спорт-Экспресс».

При этом игрок признал, что красно-белые ужасно провели матч 19-го тура чемпионата с «Зенитом», который на данный момент лидирует в турнирной таблице первенства. По его мнению, «Спартак» в той встрече играл отвратительно.

«Но я бы не сказал, что результат игры в Сочи не закономерен. Там не было ощущения, что ничего не получалось, что мы заслужили поражение. Так вышло: один удар — гол», — сказал Маслов.

В нынешнем сезоне защитник провёл 19 матчей в составе московского клуба в РПЛ и отметился одной результативной передачей.

Напомним, что 12-го декабря «Спартак» в матче 18-го тура РПЛ проиграл футбольному клубу «Сочи» со счётом 1:0, а 16-го декабря в матче 19-го тура уступил петербургскому «Зениту» со счётом 3:1. 

После 19 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от московского ЦСКА на два очка и от петербургского «Зенита» на шесть очков.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проведёт третий зимний сбор в Тарасовке.

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