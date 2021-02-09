Ассист Михеева помог «Торонто» нанести поражение «Ванкуверу» в НХЛ
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Игра прошла в Торонто и закончилась в пользу хозяев — 3:1.
В составе «Мэйпл Лифс» отличились Морган Райлли, Остон Мэттьюс и Александр Керфут. Также результативной передачей отметился российский форвард команды Илья Михеев. У «Кэнакс» единственную шайбу забросил Эллиас Петтерссон.
Ранее сообщалось, что голевой пас Михаила Сергачёва помог «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержать пятую победу подряд в НХЛ.