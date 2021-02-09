Ассист Михеева помог «Торонто» нанести поражение «Ванкуверу» в НХЛ

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«Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ассист Михеева помог «Торонто» нанести поражение «Ванкуверу» в НХЛ
  • Reuters
  • © Nick Turchiaro-USA TODAY Sports

Игра прошла в Торонто и закончилась в пользу хозяев — 3:1.

В составе «Мэйпл Лифс» отличились Морган Райлли, Остон Мэттьюс и Александр Керфут. Также результативной передачей отметился российский форвард команды Илья Михеев. У «Кэнакс» единственную шайбу забросил Эллиас Петтерссон.

Ранее сообщалось, что голевой пас Михаила Сергачёва помог «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержать пятую победу подряд в НХЛ.

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