Тихонов: деятельность Губерниева народ оценит — как самовлюблённого болвана

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов ответил известному комментатору Дмитрию Губерниеву, который заявил, что ветеранам биатлона, написавшим в его адрес открытое письмо с критикой, не удастся на него повлиять.

«Своим высказыванием Губерниев лишь подтвердил характеристику, которую ему дал норвежский журналист, — неотёсанный и глупый. Заслуги оговорённых выдающихся писателей и учёных народ всё равно оценил, история поставила их на заслуженное место. Его деятельность народ тоже оценит — как самовлюблённого болвана. Я прочитал тысячи негативных комментариев о Губерниеве на разных спортивных сайтах и только один позитивный. От Канделаки. Ты говоришь, что нам тебя не сожрать. Этого никто и не осмелится сделать, любого из нас стошнит. Это может сделать только Канделаки», — цитирует Тихонова News.ru.

8 февраля группа бывших биатлонистов и тренеров во главе с Тихоновым написала открытое письмо к Губерниеву, раскритиковав его работу и острую манеру высказываний.

Ранее сообщалось, что известно об открытом письме с критикой Губерниева.