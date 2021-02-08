В АПЛ огласили результаты последнего пула тестирования

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В Английской премьер-лиге (АПЛ) во время последнего пула тестирования игроков и сотрудников клубов на коронавирус было получено ещё два положительных результата.
В АПЛ огласили результаты последнего пула тестирования
  • Reuters

«АПЛ может подтвердить, что в период с 1 по 7 февраля 2970 футболистов и сотрудников клубов прошли тестирование на коронавирус. У двоих из них были получены положительные результаты тестов. Футболисты или сотрудники клубов, получившие положительный результат, будут изолированы на десять дней», — говорится в заявлении АПЛ

На прошлой неделе в результате тестирования футболистов и персонала команд Английской премьер-лиги было выявлено семь положительных результатов тестов. 

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» и одержал десятую победу подряд в АПЛ.

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