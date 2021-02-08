Худобин рассказал, за что был отстранён главным тренером «Далласа»
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По словам Худобина, он проспал тренировку. Позднее он поговорил с главным тренером Риком Боунессом и заверил его, что подобное больше никогда не произойдет.
«Тренеру нужно было принять решение в соответствии с правилами команды. Ничего серьёзного не случилось», — приводит слова Худобина журналист Тейлор Бэйрд в Twitter.
Ранее сообщалось, что вратарь «Далласа» Худобин отстранён от матча против «Чикаго» по дисциплинарным причинам.