Худобин рассказал, за что был отстранён главным тренером «Далласа»

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Вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин объяснил своё опоздание на тренировку, которое привело к его отстранению на один матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Худобин рассказал, за что был отстранён главным тренером «Далласа»
  • globallookpress.com

По словам Худобина, он проспал тренировку. Позднее он поговорил с главным тренером Риком Боунессом и заверил его, что подобное больше никогда не произойдет.

«Тренеру нужно было принять решение в соответствии с правилами команды. Ничего серьёзного не случилось», — приводит слова Худобина журналист Тейлор Бэйрд в Twitter.

Ранее сообщалось, что вратарь «Далласа» Худобин отстранён от матча против «Чикаго» по дисциплинарным причинам.

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