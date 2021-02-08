Канделаки высказалась о письме против Губерниева

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала открытое письмо ветеранов биатлона в адрес комментатора Дмитрия Губерниева.

«Под открытым письмом к Дмитрию Губерниеву подписалось шестеро заслуженных человек от мира советского и российского спорта. Я убеждена, что каждый из них мог бы лично позвонить Дмитрию и обсудить любые претензии, но... Седьмым подписантом стал друг российского биатлона Александр Иванович Тихонов. Каждый раз, когда он писал что-то про меня или Дмитрия, я отвечала, но сколько можно повторять одно и то же? Ждём от Александра Ивановича ещё писем 20. И смотрим чемпионат мира по биатлону — 2021 на «Матч ТВ». С комментариями одного из самых искренних и неравнодушных к нашим спортсменам людей», — написала Канделаки в своём Telegram.

Ранее бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв заступился за Губерниева после критики от ветеранов биатлона.