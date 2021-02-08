Президент РФС высказался о лимите на легионеров в РПЛ
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«Я бы не стал переоценивать влияние лимита на легионеров на выступления клубов РПЛ в еврокубках. Есть и другие факторы, которые способны помочь нашему футболу выступать лучше в Европе», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».
По мнению президента РФС, РПЛ должен брать пример с Английской премьер-лиги (АПЛ), немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.
«Даже если мы сейчас возьмём чемпионат Австрии или чемпионат Бельгии, мы увидим, что интенсивность футбола растёт», — добавил он.
На данный момент в РПЛ действует лимит на легионеров в формате «8 + 17».
Ранее президент РФС прокомментировал возможную реформу РПЛ.