Президент РФС высказался о лимите на легионеров в РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я бы не стал переоценивать влияние лимита на легионеров на выступления клубов РПЛ в еврокубках. Есть и другие факторы, которые способны помочь нашему футболу выступать лучше в Европе», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».



По мнению президента РФС, РПЛ должен брать пример с Английской премьер-лиги (АПЛ), немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.



«Даже если мы сейчас возьмём чемпионат Австрии или чемпионат Бельгии, мы увидим, что интенсивность футбола растёт», — добавил он.



На данный момент в РПЛ действует лимит на легионеров в формате «8 + 17».



Ранее президент РФС прокомментировал возможную реформу РПЛ.