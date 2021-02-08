Кирьяков отреагировал на хет-трик Головина за «Монако»

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Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением об игре российского полузащитника французского «Монако» Александра Головина в матче 24-го тура французской Лиги 1 с «Нимом».
Кирьяков отреагировал на хет-трик Головина за «Монако»
  • © РИА Новости / Андрей Варенков

«Это его первый хет-трик в карьере. В России он по три мяча не забивал. А теперь это получилось сделать в сильном чемпионате. Его дорога должна идти только вверх. Я по себе знаю, что это такое. Радости нет предела. Просто кайфуешь от этого день-два, а потом опять работа», — цитирует Кирьякова «Советский спорт».

Головин оформил хет-трик и отдал результативную передачу в матче с «Нимом» (4:3), поучаствовав во всех голах своей команды. 

По итогам 24 туров клуб «Монако» набрал 48 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице Лиги 1.

Сергей Кирьяков играл в немецкой Бундеслиге за «Карлсруэ», «Гамбург» и «Теннис-Боруссию». 

Ранее L'Equipe признал Головина лучшим игроком тура Лиги 1 и назвал «светом «Монако».

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