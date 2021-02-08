Адвокаты избитого арбитра подвели итоги дела Широкова

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Адвокаты Александр Островский и Артур Рамазанов рассказали об итогах сотрудничества с футбольным арбитром Никитой Данченковым, которого избил бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков.
Адвокаты избитого арбитра подвели итоги дела Широкова
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«Никто не верил, что удастся дотащить Широкова до приговора. Как я прочитал в Интернете, он играет в хоккей за команду администрации президента и за Госдуму. Так что связи крупнейшие. И то, что он получил судимость, — это уже большая победа», — цитирует Добровинского «РБ Спорт».

По словам Артура Рамазанова, помочь арбитру попросил человек, который знает Данченкова с детства. 

«Свои обязательства мы выполнили, дело до конца довели, написали апелляционную жалобу. Какие к нам могут быть претензии?» — добавил он.

Суд признал Широкова виновным в нанесении телесных повреждений Данченкову и обязал его выплатить пострадавшему компенсацию в размере 100 тыс. рублей, а также приговорил к 100 часам обязательных работ.

Ранее сообщалось, что Данченков не заплатил адвокатам, отказавшись от денег Российского футбольного союза.

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