Защитник «Млада-Болеслава» Татаев рассказал о желании поиграть в РПЛ

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Защитник чешского футбольного клуба «Млада-Болеслав» и молодёжной сборной России Алексей Татаев поделился своими планами на будущее.
Защитник «Млада-Болеслава» Татаев рассказал о желании поиграть в РПЛ
  • © Страница молодежной сборной России по футболу
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«Есть два разных направления. С одной стороны, как и у всех детишек, с детства есть мечта играть в Европе, в Лиге чемпионов, выигрывать трофеи. А с другой, есть реальность — из-за карантина границы закрыты, и хочется просто быть поближе к семье», — цитирует Татаева «Советский спорт».

По словам защитника, он с удовольствием вернулся бы в Россию.

«В данный момент для меня предложение из российской команды, которая регулярно выступает в еврокубках, было бы хорошим вариантом. А через три-четыре года можно было бы спокойно возвращаться к идее уехать в Европу», — добавил футболист.

22-летний Татаев является воспитанником российского «Краснодара», за который он не сыграл ни одного матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), выступая лишь в молодёжных первенствах разных возрастов. Он перешёл в «Млада-Болеслав» на правах аренды в январе 2019 года, а через год был оформлен полноценный трансфер в чешский клуб, за который Татаев в общей сложности уже провёл 51 матч во всех турнирах и забил четыре мяча.

Ранее агент высказался о возможном переходе Рондона в ЦСКА.

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