Роднина — о Кубке Первого канала: это настоящее, хорошее фигурное катание

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы России Ирина Роднина высказала мнение о прошедшем в Москве командном турнире — Кубке Первого канала.
Роднина — о Кубке Первого канала: это настоящее, хорошее фигурное катание
  • РИА Новости

«К сожалению, я видела только короткую программу и произвольную девочек. Но мне кажется, что это замечательная идея. Это настоящее, хорошее фигурное катание. Интересный турнир для спортсменов, федерации, судей и, самое главное, зрителей», — цитирует Роднину Sport24.

Она отметила, что нужно продолжать проводить такие турниры.

«Мы привыкли к международным командным турнирам, но на сегодняшний день у нас достаточно своих спортсменов, чтобы проводить такие внутренние соревнования», — добавила она.

По итогам восьми этапов турнира команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой одержала победу со счётом 2634,95:2606,21 над командой двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. 

Ранее Тарасова высказала мнение о необходимости изменения формата прыжкового турнира.

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