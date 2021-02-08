Тутберидзе назвала уникальным прошедший в Москве командный турнир

Короткая ссылка
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась впечатлениями от прошедшего в Москве командного турнира — Кубка Первого канала.
Тутберидзе назвала уникальным прошедший в Москве командный турнир
  • РИА Новости

«Спасибо Федерации фигурного катания на коньках России и Первому каналу за азарт и эмоции, которые мы все вместе пережили во время уникального командного турнира», — написала Тутберидзе на своей странице в Instagram.

По итогам восьми этапов турнира олимпийская чемпионка Алина Загитова одержала победу со счётом 2634,95:2606,21 над командой двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

Ранее Тарасова высказала мнение о необходимости изменения формата прыжкового турнира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить