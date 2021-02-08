Тутберидзе назвала уникальным прошедший в Москве командный турнир

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась впечатлениями от прошедшего в Москве командного турнира — Кубка Первого канала.

«Спасибо Федерации фигурного катания на коньках России и Первому каналу за азарт и эмоции, которые мы все вместе пережили во время уникального командного турнира», — написала Тутберидзе на своей странице в Instagram.

По итогам восьми этапов турнира олимпийская чемпионка Алина Загитова одержала победу со счётом 2634,95:2606,21 над командой двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

Ранее Тарасова высказала мнение о необходимости изменения формата прыжкового турнира.