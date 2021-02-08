Тутберидзе назвала уникальным прошедший в Москве командный турнир
- РИА Новости
«Спасибо Федерации фигурного катания на коньках России и Первому каналу за азарт и эмоции, которые мы все вместе пережили во время уникального командного турнира», — написала Тутберидзе на своей странице в Instagram.
По итогам восьми этапов турнира олимпийская чемпионка Алина Загитова одержала победу со счётом 2634,95:2606,21 над командой двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.
Ранее Тарасова высказала мнение о необходимости изменения формата прыжкового турнира.