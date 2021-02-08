Серена Уильямс рассказала, почему приехала на Australian Open с дочкой

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23-кратная победительница турниров Большого шлема американка Серена Уильямс рассказала, почему решила приехать на Australian Open с дочкой.
Серена Уильямс рассказала, почему приехала на Australian Open с дочкой
  • Reuters

«Я бы не смогла работать без дочки. Наверное, я бы впала в депрессию. Мы вместе провели каждый день её жизни. Здоровая ли это ситуация? Конечно, нет. Но я хочу быть с ней каждый день», — приводит слова Уильямс пресс-служба турнира.

Уильямс стартовала на Australian Open с победы над немкой Лаурой Зигемунд (6:1, 6:1) и во втором круге сыграет с румынкой Ириной Бегу.

Ранее сообщалось, что Монфис эмоционально отреагировал на поражение в первом круге Australian Open.

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