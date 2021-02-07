Вице-президент «Монако» заявил, что Головин после матча с «Нимом» был расстроен

Вице-президент «Монако» Олег Петров оценил игру российского полузащитника команды Александра Головина в матче 24-го тура французской Лиги 1 с «Нимом».

«Саша, конечно, молодец! Он долгое время был травмирован, тренер выпускал его только на замену. А вчера наконец я узнал, что Саша начнёт с первых минут. Было очень интересно посмотреть, как всё сложится. И он вытащил эту игру. Три гола, боролся до конца! Сейчас я поздравлял команду в раздевалке. Вижу — он сидит расстроенный. Забил три гола, но всё равно недоволен, что так шла игра. Должны были выигрывать без такой нервотрёпки. В подобной ситуации другой светился бы от счастья, но Головин не отделяет себя от команды. Молодец», — цитирует Петрова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, хавбек теперь будет регулярно появляться в стартовом составе команды и раскроет весь свой потенциал. Он также отметил, что главный тренер монегасков Нико Ковач раньше был не очень знаком с Головиным, но теперь понял, что россиянин является отличным игроком.

В матче с «Нимом» Головин оформил хет-трик и отдал одну результативную передачу. Таким образом, он помог «Монако» одержать победу со счётом 4:3.

Всего в этом сезоне на счету хавбека девять матчей в составе монегасков, в которых он забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.

Ранее тренер «Монако» назвал Головина фантастическим игроком после хет-трика в матче с «Нимом».