Волков: не получилось многое из того, что я хотел сделать в бою с Оверимом

Российский тяжеловес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков рассказал о своём плане на бой против нидерландца Алистара Оверима.

«На самом деле Оверим ко мне подготовился. Много из того, что я хотел сделать, не получилось. Я делал ставку на удары ногами, если он будет стоять в левше. Но он эти удары очень хорошо контрил, мне было сложно подобраться к Алистару именно с ногами. Это несколько сбило с толку. Я слишком пытался попасть правой рукой в начале первого раунда, немного подзабыл о джебе. Перестроился уже по ходу боя. Начал давить джебами и ударами руками. До боя я немного смотрел аккаунты ребят, которые помогали ему готовиться. У него в зале были человека три точно — двухметровые парни, которые имитировали меня. Он целенаправленно работал», — сказал Волков на YouTube-канале «Руки выше».

Бой Волков — Оверим состоялся утром 7 февраля в Лас-Вегасе на UFC Fight Night 184. Россиянин победил нидерландца нокаутом во втором раунде.

Ранее Вартанян сказал, что Волкову по силам стать чемпионом UFC.