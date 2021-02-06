Бьорндален выделил Латыпова как биатлониста из России с самым большим потенциалом

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, в ком из российских биатлонистов он видит наибольший потенциал.

«Кто может стать следующей звездой? Из тех, кто выступает сейчас, лишь Логинов показывает достаточную скорость, чтобы быть в топе. Но последние два сезона он уступает самому себе из прошлого. Я надеюсь, что у них на подходе новое поколение. Россия всегда была одной из главных биатлонных стран, нам нужно больше разнообразия. Потому я надеюсь, что у них появятся новые звёзды. Я бы обратил внимание на Латыпова. Мне кажется, что у него есть потенциал», — цитирует Бьорндалена «Олимпийский канал».

Ранее тренер раскритиковал методы работы Пихлера в сборной России по биатлону.