Жулин назвал гениальным прокат Валиевой на Кубке Первого канала

Российский тренер Александр Жулин поделился впечатлениями от проката фигуристки Камилы Валиевой первого дня командного турнира сборной России.

«Турнир очень понравился. Всё здесь интересно и хорошо продумано. Завтра всё реально, два неудачных проката — и всё может быть, я бы никаких прогнозов не делал. Меня сегодня очень впечатлило выступление Камилы Валиевой. Практически нет слабых мест: тройной аксель, тройной лутц, тройной тулуп, и всё на плюс пять. Гениальный прокат», — цитирует Жулина Sport24.

Валиева выиграла короткую программу в женском одиночном катании.

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