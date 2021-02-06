Жулин назвал гениальным прокат Валиевой на Кубке Первого канала

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Российский тренер Александр Жулин поделился впечатлениями от проката фигуристки Камилы Валиевой первого дня командного турнира сборной России.
Жулин назвал гениальным прокат Валиевой на Кубке Первого канала
  • © РИА Новости

«Турнир очень понравился. Всё здесь интересно и хорошо продумано. Завтра всё реально, два неудачных проката — и всё может быть, я бы никаких прогнозов не делал. Меня сегодня очень впечатлило выступление Камилы Валиевой. Практически нет слабых мест: тройной аксель, тройной лутц, тройной тулуп, и всё на плюс пять. Гениальный прокат», — цитирует Жулина Sport24.

Валиева выиграла короткую программу в женском одиночном катании.

Ранее Загитова рассказала о впечатлениях от статуса капитана команды на Кубке Первого канала.

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