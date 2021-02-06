Загитова рассказала о впечатлениях от статуса капитана команды на Кубке Первого канала

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своих ощущениях от участия в командном турнире в Москве в качестве капитана одной из команд.
Загитова рассказала о впечатлениях от статуса капитана команды на Кубке Первого канала
  • © РИА Новости

«Наверное, быть капитаном сложнее, чем выступать. Когда ты выступаешь один, то сам за себя. А здесь 16 человек, за всех ты волнуешься — у меня даже аллергия началась, что редко бывает. Я рада, что все смогли показать хороший результат. У меня в команде все откатались хорошо, чуть хуже — мальчики, но я думаю, завтра они соберутся. Думаю, сегодня все сделают выводы, а я продолжу поддерживать команду и заряжать их позитивными эмоциями. Сейчас тяжёлая ситуация во всём мире и соревновательной практики не хватает. Это хорошая практика для спортсменов, тем более перед олимпийским сезоном. Возможность проверить себя перед чемпионатом мира. Все этот турнир воспринимают как что-то серьёзное. Мы можем повеселиться, но перед самим выходом все очень волнуются, настроены на хороший прокат», — цитирует Загитову Sport24.

После первого дня соревнований команда Загитовой со счётом 931,41 опережает команду Евгении Медведевой, набравшую 912,92 балла.

Ранее Медведева высказалась о своей команде на Кубке Первого канала.

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