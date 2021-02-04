Президент ФФККР высказался о ситуации с ошибкой судей на ЮЧР

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказал мнение о судейском скандале вокруг оценок Егора Рухина, разгоревшемся на юниорском чемпионате России.

«Это же было не нарочно. Видимо, была какая-то проблема, из-за которой всё это и произошло. Безусловно, была ошибка, но судьи тоже живые люди. Всем нам иногда свойственно ошибаться. Ошибки должны быть исправлены», — приводит слова Горшкова «Чемпионат».

Скандал возник из-за того, что судейская бригада изначально не засчитала фигуристу сальхов в четыре оборота, посчитав, что он совершил только три. Позднее судьи пересмотрели данный эпизод и выставили Рухину более высокую оценку (154,70 балла), которая помогла ему занять третье место.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова призвала дисквалифицировать судей за ошибку на юниорском ЧР.