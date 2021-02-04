Президент ФФККР высказался о ситуации с ошибкой судей на ЮЧР

Короткая ссылка
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказал мнение о судейском скандале вокруг оценок Егора Рухина, разгоревшемся на юниорском чемпионате России.
Президент ФФККР высказался о ситуации с ошибкой судей на ЮЧР
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«Это же было не нарочно. Видимо, была какая-то проблема, из-за которой всё это и произошло. Безусловно, была ошибка, но судьи тоже живые люди. Всем нам иногда свойственно ошибаться. Ошибки должны быть исправлены», — приводит слова Горшкова «Чемпионат».

Скандал возник из-за того, что судейская бригада изначально не засчитала фигуристу сальхов в четыре оборота, посчитав, что он совершил только три. Позднее судьи пересмотрели данный эпизод и выставили Рухину более высокую оценку (154,70 балла), которая помогла ему занять третье место.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова призвала дисквалифицировать судей за ошибку на юниорском ЧР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить