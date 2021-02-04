Гончаренко считает, что не стоит устраивать истерику из-за ошибки судей на ЮЧР

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко высказала мнение о судейском скандале вокруг оценок Егора Рухина, разгоревшемся на юниорском чемпионате России.
Гончаренко считает, что не стоит устраивать истерику из-за ошибки судей на ЮЧР
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Не в моей компетенции принимать решения об отстранении судей. Все живые люди, особенно когда такой серьёзный накал в соревнованиях, от ошибок никто не застрахован. Будет разбор этого происшествия, существуют же какие-то правила в этих случаях. Не нужно здесь добавлять какой-то истерики. Ошибка замечена, озвучена и исправлена. Не надо нагнетать негатива, от наших соревнований должен быть только позитив», — приводит слова Гончаренко «Спорт-Экспресс».

Скандал возник из-за того, что судейская бригада изначально не засчитала фигуристу сальхов в четыре оборота, посчитав, что он совершил только три. Позднее судьи пересмотрели данный эпизод и выставила Рухину более высокую оценку — 154,70 балла, которая помогла ему занять третье место.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова призвала дисквалифицировать судей за ошибку на юниорском ЧР.

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