Гендиректор «Тамбова» назвала условие, при котором клуб сможет доиграть сезон РПЛ

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Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова назвала условие, при котором клубу удастся доиграть сезон-2020/21.
Гендиректор «Тамбова» назвала условие, при котором клуб сможет доиграть сезон РПЛ
  • РИА Новости

«Если те договорённости, которые были достигнуты в последние дни, будут выполнены в полном объёме, мы доиграем сезон», — приводит слова Коноваловой ТАСС.

«Тамбов» был основан в 2013 году. С 2016 года клуб выступал в Футбольной национальной лиге, а став чемпионом ФНЛ по итогам сезона-2019/20, перешёл в РПЛ.

По итогам 19 туров текущего сезона «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Ранее сообщалось, что РПЛ выступила с официальным заявлением по ситуации с «Тамбовом».

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