Гендиректор «Тамбова» назвала условие, при котором клуб сможет доиграть сезон РПЛ
- РИА Новости
«Если те договорённости, которые были достигнуты в последние дни, будут выполнены в полном объёме, мы доиграем сезон», — приводит слова Коноваловой ТАСС.
«Тамбов» был основан в 2013 году. С 2016 года клуб выступал в Футбольной национальной лиге, а став чемпионом ФНЛ по итогам сезона-2019/20, перешёл в РПЛ.
По итогам 19 туров текущего сезона «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.
Ранее сообщалось, что РПЛ выступила с официальным заявлением по ситуации с «Тамбовом».