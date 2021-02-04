Матыцин поздравил Дюкова с переизбранием на пост президента РФС
- РИА Новости
«За те два года, что Александр Валерьевич находится во главе РФС, им проделана большая работа по развитию футбола, прежде всего детско-юношеского и массового», — приводит слова Матыцина пресс-служба министерства.
Он выразил уверенность, что Минспорт и РФС совместными усилиями создадут необходимые условия для доступных занятий футболом во всех регионах страны.
«Поздравляю Александра Валерьевича с переизбранием на пост президента РФС и желаю ему и всему коллективу РФС дальнейшей плодотворной деятельности и реализации всех планов», — подытожил министр.
Ранее сообщалось, что Дюков был переизбран на пост президента РФС.