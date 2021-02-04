Матыцин поздравил Дюкова с переизбранием на пост президента РФС

Короткая ссылка
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал переизбрание Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС).
Матыцин поздравил Дюкова с переизбранием на пост президента РФС
  • РИА Новости

«За те два года, что Александр Валерьевич находится во главе РФС, им проделана большая работа по развитию футбола, прежде всего детско-юношеского и массового», — приводит слова Матыцина пресс-служба министерства.

Он выразил уверенность, что Минспорт и РФС совместными усилиями создадут необходимые условия для доступных занятий футболом во всех регионах страны.

«Поздравляю Александра Валерьевича с переизбранием на пост президента РФС и желаю ему и всему коллективу РФС дальнейшей плодотворной деятельности и реализации всех планов», — подытожил министр.

Ранее сообщалось, что Дюков был переизбран на пост президента РФС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить