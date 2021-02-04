Матыцин поздравил Дюкова с переизбранием на пост президента РФС

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал переизбрание Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

«За те два года, что Александр Валерьевич находится во главе РФС, им проделана большая работа по развитию футбола, прежде всего детско-юношеского и массового», — приводит слова Матыцина пресс-служба министерства.

Он выразил уверенность, что Минспорт и РФС совместными усилиями создадут необходимые условия для доступных занятий футболом во всех регионах страны.

«Поздравляю Александра Валерьевича с переизбранием на пост президента РФС и желаю ему и всему коллективу РФС дальнейшей плодотворной деятельности и реализации всех планов», — подытожил министр.

Ранее сообщалось, что Дюков был переизбран на пост президента РФС.