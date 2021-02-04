Худяков: новички придут в «Тамбов» на совсем минимальные деньги

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал информацию, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) готовы отдать футболистов в аренду клубу, чтобы команда могла доиграть сезон.

«Занимаемся этим вопросом. Сколько человек останется из нынешнего состава? Возможно, человек пять-шесть. Пока не знаю! Будем общаться. Чтобы реструктуризовать долги, даже те, кто изъявит желание остаться в «Тамбове», должны пойти на значительное сокращение зарплаты. Ещё добавим ребят из молодёжной команды. Если всё получится, новички придут на совсем минимальные деньги, в том числе и на условиях аренды. Это будут ребята, у которых есть мотивация доказывать себя в РПЛ. Для них это шанс сыграть на таком уровне», — приводит слова Худякова «Матч ТВ».

«Тамбов» был основан в 2013 году. С 2016 года клуб выступал в Футбольной национальной лиге, а став чемпионом ФНЛ по итогам сезона-2019/20, перешёл в РПЛ.

По итогам 19 туров текущего сезона «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ готовы отдать игроков в аренду «Тамбову».