Хоккеист «Торпедо» забросил две шайбы в меньшинстве в матче КХЛ

Хоккеист «Торпедо» Кирилл Ураков забросил две шайбы в меньшинстве в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Витязем» (6:3).

© РИА Новости / Григорий Соколов

Нападающий поразил чужие ворота в конце второго и третьего периодов. Он стал лишь восьмым хоккеистом в истории КХЛ, которому удалось дважды отличиться в меньшинстве в рамках одной встречи. Ранее ошибка Сергачёва привела к голу соперника в матче Национальной хоккейной лиги. Торпедовец Кирилл Ураков стал 8-м хоккеистом в истории КХЛ, кому удавалось в одной игре забросить 2 шайбы в меньшинстве. pic.twitter.com/QGFvylKZ0N — КХЛ (@khl) February 4, 2021