Хоккеист «Торпедо» забросил две шайбы в меньшинстве в матче КХЛ
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Нападающий поразил чужие ворота в конце второго и третьего периодов.
Он стал лишь восьмым хоккеистом в истории КХЛ, которому удалось дважды отличиться в меньшинстве в рамках одной встречи.
Ранее ошибка Сергачёва привела к голу соперника в матче Национальной хоккейной лиги.
Торпедовец Кирилл Ураков стал 8-м хоккеистом в истории КХЛ, кому удавалось в одной игре забросить 2 шайбы в меньшинстве. pic.twitter.com/QGFvylKZ0N— КХЛ (@khl) February 4, 2021